Emozione Totti in tribuna. Ma non torna in società

(E. ZOTTI) – Un ritorno atteso quasi tre anni. Tra gli oltre 50mila spettatori dell’Olimpico ieri c’era anche Francesco Totti che – per la prima volta dopo aver lasciato la dirigenza della Roma – ha assistito alla sonora sconfitta subita dagli uomini di Mourinho dalla tribuna d’onore. Una presenza non casuale, annunciata ieri mattina dai canali sociali di Digitalbits – sponsor che campeggia sulle maglie di giallorossi e nerazzurri – che ha scelto l’ex numero 10 come ambassador (verrà annunciato domani in una conferenza stampa organizzata alla Lanterna di Fuksas). Nessun preludio ad un ritorno in società dunque ma, nel pre partita, Totti ha incontrato Dan e Ryan Friedkin: un incontro cordiale durato alcuni minuti. Lo storico capitano – visibilmente emozionato durante l’ingresso in tribuna – è stato accolto dall’ovazione dello stadio che per 25 anni è stato casa sua e dai cori della Curva Sud, che lo ha omaggiato con uno striscione: «Totti e De Rossi bentornati a casa». Un messaggio d’amore rivolto anche all’altra bandiera romanista per eccellenza, Daniele De Rossi, che non era presente sugli spalti nonostante si fosse sparsa la voce di un ritorno all’Olimpico anche per lui. C’era invece il sindaco Roberto Gualtieri, tifoso romanista, che ha avuto anche lui modo di conoscere i Friedkin con i quali, prima o poi, dovrà parlare del nuovo stadio. Numerosi anche i vip presenti: oltre al presidente del Coni Gianni Malagò presenti anche Carlo Verdone ed Enrico Vanzina.

Fonte: Il Tempo