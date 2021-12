CSKA Sofia-Roma, MOURINHO: «Non abbiamo una rosa da tre competizioni, un bene evitare gli spareggi. Subiti 2 gol inaccettabili» (VIDEO)

Queste le dichiarazioni di José Mourinho, allenatore della Roma, al termine del match con il CSKA Sofia:

MOURINHO A SKY SPORT

E’ andata nel modo migliore? Può essere una buona iniezione di fiducia?

Non possiamo crearci questo tipo di problemi da soli. Non è possibile essere avanti 2-0 dopo 45 minuti, poi 3-0 con un controllo totale e poi nel secondo tempo perdere sempre palla, con comportamenti anche un po’ naif. Il primo e il secondo gol subiti sono inaccettabili. Sono ovviamente felice perché abbiamo vinto e perché lo Zorya ha fatto il suo, anche per noi. Ma non è possibile passare da 3-0 a 3-2, per me non è possibile.

Come ha visto Mayoral, gol a parte? Pensa di puntare ancora su di lui

Una delle poche cose che mi è veramente piaciuta. Ovviamente il gol è bellissimo ed è stato importante con lui, ma al di là di questo mi è piaciuta la sua qualità nel gioco dietro le linee. Il suo atteggiamento non mi sorprende perché lavora sempre, ma la qualità del suo gioco è stata veramente una delle poche cose che mi è piaciuta della squadra.

Quanto è importante aver evitato questo spareggio a febbraio?

Non abbiamo una rosa per giocare tre competizioni e due partite in più a metà febbraio. E’ stato importante per noi, non potevamo controllare quello che è successo in Ucraina, ma siamo stati fortunati con questo risultato perché due partite in più a febbraio era qualcosa di cui non avevamo bisogno.

MOURINHO A ROMA TV+

Così è perfetto perché sono due partite in meno. Per una rosa come la nostra giocare due partite in più a febbraio sarebbe magari troppo. Così giochiamo due partite di meno contro una squadra di un livello superiore perché arriva dall’Europa League. Per questo è stato un bene per noi. Ma sono stati 45 di minuti di controllo e gioco positivo e 45 minuti di un atteggiamento che non mi è piaciuto e una qualità di gioco che non mi è piaciuta, con la possibilità di un risultato molto molto pericoloso con qualche minuto in più.

MOURINHO A BTV (televisione bulgara, ndr)

È stata una partita difficile, fino alla fine il CSKA ha giocato con dignità, hanno continuato a combattere nonostante lo svantaggio. Noi siamo stati un po’ fortunati a chiudere il girone al primo posto. Devo essere onesti, il CSKA è una squadra migliore dei punti che ha in classifica, per loro è l’inizio di un nuovo percorso e hanno un allenatore bravo che sa cosa vuole.