Calciomercato Roma: spunta Sarr per la fascia destra

Con il mercato invernale che si avvicina spunta anche un nuovo profilo per rinforzare la fascia destra e regalare a Mourinho un vice Rick Karsdorp. Secondo le informazioni di Flavio Maria Tassotti di Teleradiostereo, a Trigoria piace Buona Sarr, senegalese classe 1992 ex Marsiglia e ora in forza al Bayern Monaco. Sarr non risulta per ora convocato per la Coppa d’Africa in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio.

In casa Roma, però, la prima scelta resta Diogo Dalot del Manchester United, al momento pista difficilissima.