Calciomercato Roma, ora l’obiettivo di gennaio è Tolisso

La Roma cerca innesti per il mercato di gennaio e guarda soprattutto in Bundesliga: non solo Grillitsch e Roca, tra i profili seguiti dai giallorossi c’è anche quello di CorentinTolisso. Il centrocampista francese del Bayern Monaco ha accumulato solo una manciata di minuti in stagione e vedrà il suo contratto con i bavaresi scadere il prossimo giugno. Caratteristiche perfette per ciò che serve a Mourinho, data la sua capacità di ricoprire la posizione di mediano con abilità in fase di rottura e costruzione.

Aggirabile l’ostacolo dell’ingaggio: difficilmente Tolisso troverà un club pronto a garantirgli i 6.5 milioni che percepisce al Bayern, e la Roma potrebbe approfittare del decreto crescita per alleggerire il peso del suo stipendio.

Fonte: Il Messaggero