Calciomercato Roma, arrivano 20 milioni, però i rinforzi di gennaio sono azzurri

In un momento in cui a Trigoria sembra andata tutto (o quasi) davvero male, le buone notizie vengono da Marsiglia, dove i riscatti Cengiz Under e Pau Lopez sono oramai cosa fatta. Nelle casse della Roma entreranno 20,4 milioni di euro (8,4 dalla cessione di Under, 12 da quella di Lopez) che vanno a completare le due operazioni concluse in estate. A gennaio, dunque, il g.m. Tiago Pinto avrà una certezza in più per poter investire e rinforzare una squadra che ha bisogno di giocatori importanti per competere. Quei 20,4 milioni entreranno a giugno, ma intanto sapere di poterci contare è già una bella cosa. Anche se poi a gennaio Mourinho si aspetta altri rinforzi, non solo quelli che dovranno arrivare per forza dal mercato. Ma anche quelli che sono già a Trigoria e che sono fermi ai box per infortunio. Come i tre azzurri Pellegrini, Spinazzola ed El Shaarawy.

Fonte: Gasport