Atalanta-Roma, ZANIOLO: “Non siamo la squadra di Roma-Inter, 3 punti fondamentali” (VIDEO)

Queste le dichiarazioni di Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, al termine del match con l’Atalanta.

ZANIOLO A ROMA TV+

Abbiamo fatto ciò che il mister ci chiedeva, ovvero di stare compatti e poi ripartire in contropiede. Noi siamo forti, non siamo la squadra vista contro l’Inter e oggi per fortuna abbiamo portato a casa i tre punti

Un grande contropiede ti ha portato al gol che stavi cercando.

Si, sono molto contento perché abbiamo portato a casa 3 punti fondamentali contro una diretta concorrente per il quarto posto ed ora dobbiamo solo continuare così

C’è una dedica particolare?

Lo dedico al mio amico Alessandro ed alla sua famiglia che oggi è un giorno brutto per loro. Spero che con questo gol gli ho strappato un sorriso in questo sabato molto brutto per lui e la sua famiglia.