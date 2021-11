Calciomercato Roma, addio quasi certo per Mayoral: resta l’idea Fiorentina a prescindere dal futuro di Vlahovic

A gennaio sarà addio quasi certo per Borja Mayoral, con la Roma che dovrà coinvolgere nei discorsi anche il Real Madrid, club proprietario del cartellino. In attesa di capire quale sarà l’idea delle Merengues, gli agenti del calciatore si stanno muovendo per capire quali siano le soluzioni migliori per il futuro del loro assistito. Restando in Serie A, una delle possibilità è quella che porta alla Fiorentina, dove a gennaio dovranno gestire anche il caso legato a Dusan Vlahovic. I viola cercano un nuovo attaccante, a prescindere dalla partenza o meno del serbo.

