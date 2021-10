Stadio sold out effetto Mou: la Roma prima in A per riempimento

L’arrivo di Mourinho a Roma ha portato grande entusiasmo tra i tifosi e lo si può notare anche dal numero di biglietti venduti per le partite allo Stadio Olimpico. Al momento la società giallorossa ha venduto il 97,3% dei biglietti messi a disposizione e nel conteggio sono esclusi quelli del settore ospite. Le partite casalinghe della Roma hanno fatto registrare la maggior percentuale di riempimento in questa stagione. Oltre il 90% (90.9 per la precisione), con 117.800 biglietti venduti solo in Serie A e una media spettatori di 29.450 persone. I giallorossi hanno incassato ben 3 milioni di euro dal botteghino per i match disputati contro Empoli, Udinese, Sassuolo, Cska Sofia e Trabzonspor. L’atmosfera che si è creata in questa stagione ha riacceso l’Olimpico dopo un periodo buio a causa della pandemia.

