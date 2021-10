Roma-Empoli, le FORMAZIONI UFFICIALI: Smalling titolare, Darboe preferito a Cristante

Dopo il successo di Conference League, la Roma torna in campo in Serie A: oggi alle ore 18 sfida interna contro l’Empoli.

Previsti diversi cambi di formazione rispetto alla trasferta in Ucraina per José Mourinho, ma non mancano le sorprese.

Ecco le FORMAZIONI UFFICIALI del match:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Darboe, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All: Mourinho

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Ricci, Henderson, Bandinelli; Zurkowski; Di Francesco, Pinamonti. All: Andreazzoli