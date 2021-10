Calciomercato Roma: idea Insigne, giallorossi in corsa con l’Inter

Anche la Roma in corsa per Lorenzo Insigne. Il rinnovo di contratto dell’attaccante del Napoli resta uno degli argomenti caldi tra gli azzurri. L’Inter sta seguendo la situazione con attenzione, ma non è l’unico club interessato alla prestazione del calciatore della squadra azzurra. A rivelare l’interesse dei giallorossi è il giornalista di ‘Rai Sport’ Ciro Venerato, intervenuto ieri alla trasmissione “Goal Show”: “Occhio alla Roma per Insigne. È molto stimato e l’anno prossimo, anche tatticamente, potrebbe aver bisogno di uno come lui – le sue parole – Inoltre il club giallorosso può soddisfare le sue richieste economiche. L’Inter non è in corsa, ci ha pensato prima di virare su Correa”.

Fonte: Televomero