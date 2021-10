Cagliari-Roma: convocato Kumbulla, fuori Diawara, Villar, Reynolds e Mayoral. Prima chiamata per Volpato

Dopo l’esclusione in occasione di Roma-Napoli, José Mourinho ha deciso di non convocare Villar, Diawara, Reynolds e Borja Mayoral anche per la trasferta in casa del Cagliari in programma domani sera. Al loro posto partiranno con la squadra i giovani della Primavera. Secondo quanto fa sapere l’edizione online del quotidiano sportivo, l’unico degli esclusi di domenica ad essere convocato è Marash Kumbulla: probabilmente si tratta più di necessità che di un perdono vero e proprio.

Sono Volpato, Tripi e Felix i tre giocatori provenienti dalla Primavera convocati da Mourinho. Lo aggiunge sul proprio profilo Twitter il giornalista del “Corriere dello Sport”, Jacopo Aliprandi.