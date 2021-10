Bodø/Glimt-Roma: domani il debutto della quarta maglia (FOTO)

Dopo averla svelata per la prima volta oggi, domani farà l’esordio in campo la nuova maglia della Roma. Per il club giallorosso si tratta del quarto kit per l’attuale stagione 2021/2022, uscita in anticipo rispetto alla terza maglia (sarà tutta gialla). E proprio domani, in occasione della sfida di Conference League in Norvegia in casa del Bodø/Glimt, i giocatori della Romaindosseranno per la prima volta la quarta maglia che, tra i vari dettagli, presenta anche il ritorno del vecchio stemma. Lo fa sapere il club su Twitter.