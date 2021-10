As Roma: in uscita anche il COO Francesco Calvo

Non solo Guido Fienga: dopo l’interruzione dei rapporti della Roma con il suo ormai ex Chief Executive Officer e l’inizio della nuova avventura nella dirigenza giallorossa di Pietro Berardi, anche un altro dirigente sarebbe in procinto di lasciare. Si tratta di Francesco Calvo, Chief Operating Officer del club di Trigoria. Come riferisce il sito specializzato, dunque, i Friedkin sarebbero vicini ad inserire una nuova pedina nel proprio quadro dirigenziale a 14 mesi dall’acquisto del club.

Fonte: romapress.net

