Zorya-Roma, MOURINHO: “Importante vincere dopo una sconfitta, soddisfatto di Darboe”

Dopo la vittoria per 3-0 in casa dello Zorya in Conference League, il tecnico giallorosso José Mourinho è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A SKY SPORT

Cosa le è piaciuto di più?

“Il risultato, che alla fine è quello che conta. Quattro giorni fa abbiamo dominato quella che sembrava una squadra piccola e alla fine abbiamo perso. È importante avere 6 punti e magari ne mancano 5-6 per qualificarci. Nessun infortunio, abbiamo riposato perché qualcuno è rimasto in panchina, questo è positivo”.

Darboe?

“Ha giocato molto bene, ha dato equilibrio e ha fatto buone scelte. Bene nel passo e nel possesso, ha letto bene i movimenti difensivi e mi è piaciuto. Ho voluto dare un’opportunità anche a Diawara e per questo l’ho cambiato, ma davvero buone sensazioni, sono soddisfatto”.

Smalling può essere un valore aggiunto?

“Sì, da quando è stato recuperato si è messo a disposizione, quando è entrato dalla panchina ha fatto sempre bene. E oggi con l’assenza di Mancini ci si aspettava guidasse il reparto. Ha giocato bene, comunicato, al di là del gol che per un difensore è sempre una cosa buona”.

La squadra tornerà questa sera e dormirà a Trigoria, poi testa a domenica contro l’Empoli.

“Certo, dopo una sconfitta è sempre importante vincere. Oggi lo abbiamo fatto, ma dobbiamo trasferire questa cosa anche in Serie A e cercare di vincere contro una squadra che ha 9 punti e sta facendo molto bene. L’Empoli è una squadra difficile. Arriviamo tra le 2 e le 3, speriamo. Rimarremo a Trigoria, chiediamo un po’ più di sacrificio ai ragazzi, ci alleneremo domattina e poi potranno andare a casa”.