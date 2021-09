VERONA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Zaniolo, Pellegrini e Shomurodov alle spalle di Abraham

Alla ricerca della 7a vittoria in stagione, tra campionato e coppa, la Romafa visita all’Hellas Verona di Igor Tudor, oggi all’esordio sulla panchina dei gialloblù, nella 4a giornata di Serie A. Senza Viña, che ha subìto una botta al ginocchio mercoledì in allenamento, José Mourinho schiera di nuovo Calafiori a completare la linea difensiva con Karsdorp, Mancini ed Ibanez. A centrocampo torna dal 1′ la coppia Cristante-Veretout, mentre sulla trequarti spazio a Zaniolo e Shomurodov – Mkhitaryan, recuperato dall’affaticamento muscolare, si accomoda in panchina – con Pellegrini alle spalle di Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

VERONA: Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Bessa, Ilic, Barak, Lazovic; Caprari, Simeone.

A disp.: Pandur, Berardi, Kalinic, Lasagna, Cetin, Casale, Cancellieri, Magnani, Ragusa, Tameze, Hongla.

All.: Tudor.

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Shomurodov; Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer, Smalling, Kumbulla, Tripi, Diawara, Darboe, Villar, Carles Perez, Mayoral, Mkhitaryan, El Shaarawy.

All.: Mourinho.

Arbitro: Maresca. Assistenti: De Meo – Rossi. IV uomo: Minelli. VAR: Aureliano. AVAR: Passeri.