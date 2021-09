Roma-Udinese, le FORMAZIONI UFFICIALI: gioca Zaniolo, confermato Calafiori

Alle ore 20:45 la Roma scende in campo per la quinta giornata di Serie A, in turno infrasettimanale. Sfida interna all’Udinese di mister Gotti.

La squadra di Mourinho ha bisogno di ritrovare punti e fiducia dopo il k.o. di domenica in casa del Verona. Per questo motivo il tecnico romanista ha effettuato qualche ritocco sugli undici titolari.

Ecco le formazioni UFFICIALI del match:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All: Mourinho.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Zeegelaar; Pereyra, Beto. All: Gotti.