Calciomercato Roma: oggi possibile incontro decisivo per il rinnovo di Pellegrini

Nuovo incontro in programma oggi tra il General Manager della Roma, Tiago Pinto, e l’entourage di Lorenzo Pellegrini per il rinnovo di contratto del capitano romanista. Come scrive su Twitter la giornalista Eleonora Trotta, potrebbe trattarsi di una giornata decisiva per arrivare alla firma del rinnovo che allungherà la scadenza ben oltre l’attuale 2022.

Prima del derby #TiagoPinto aveva detto che non ci sarebbe stato altro da aggiungere sul rinnovo di #Pellegrini fino alla firma. Oggi potrebbe essere una giornata decisiva: è previsto un nuovo incontro tra il gm e i manager del capitano giallorosso #calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) September 28, 2021