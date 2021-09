Nzonzi si riavvicina allAl Rayyan. Come scrive Gianluca Di Marzio dopo le indiscrezioni già circolate nel pomeriggio, il club qatariota fa sul serio per il francese volerà domani in Qatar insieme al padre per ascoltare l’offerta. La trattativa non è chiusa, ma c’è cauto ottimismo, visto il viaggio. Il mercato in Qatar chiuderà giovedì 30 settembre.

Fonte: gianlucadimarzio.com

VAI ALLA NEWS ORIGINALE