Calciomercato Roma, Galatasaray su Diawara: ok dei giallorossi alla cessione, ma il giocatore rifiuta il trasferimento

Si torna a parlare del futuro di Amadou Diawara, dopo le indiscrezioni di una possibile partenza durante la sessione estiva di trattative appena conclusa. Sul centrocampista c’è da segnalare l’interesse del Galatasaray. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale:

GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE:

19.10 – Diawara ha rifiutato il trasferimento in Turchia, come fa sapere il sito dell’emittente televisiva. Nonostante l’offerta del Galatasaray, resterà alla Roma.

18.00 – Secondo le informazioni del portale, la Roma chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro (2 per il prestito e 18 per il riscatto) per Diawara. Non è però da escludere la possibilità di uno sconto.

17.50 – Diawara ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Turchia, la Roma di fronte ad un’offerta concreta (anche prestito con obbligo di riscatto) è pronta a cederlo e il giocatore sta ragionando sulla scelta.

Il centrocampista guadagna 2,2 milioni di euro fino al 2024 ed è stato acquistato dalla Roma nel 2019 per 21 milioni. Oggi ne vale a bilancio circa 15, il club giallorosso è disposto ad accettare anche un pagamento dilazionato. Il tempo stringe perché il mercato in Turchia chiude domani e la complicata vicenda della Guinea, dove Diawara si trova dopo il colpo di Stato, non aiuta a chiudere la trattativa in poche ore.

