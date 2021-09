Tra i calciatori rimasti ai margini della rosa con l’arrivo di Mourinho c’è sicuramente Gonzalo Villar. Ancora inutilizzato in campionato, lo spagnolo ha raccolto minuti, appena 69, nelle tre gare di Conference League, tra preliminari e prima giornata della fase a gironi. Ora, secondo quanto scrivono in Spagna, sono due le squadre interessate a Villar: il Napoli di Spalletti, in Italia, e l’Everton di Benitez, in Inghilterra.

Fonte: fichajes.net

