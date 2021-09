Calciomercato, la classifica dei club che hanno investito di più: Roma prima in Italia

Si è appena chiuso il calciomercato ed è tempo di bilanci in Serie A. Tra chi ha speso di più e chi ha dovuto badare ai conti, le mosse delle varie squadre sono state molto diverse. C’è chi è riuscito a rinforzarsi pur creando un attivo cospicuo e chi ha dovuto chiedere un forte sforzo alla proprietà per completare la rosa. Dal canto suo la Roma, nonostante abbia terminato la finestra trasferimenti senza il tanto agognato centrocampista centrale, è di gran lunga la più “spendacciona” del pallone nostrano. Spicca in questa particolare classifica l’ultimo posto dell’Inter, addirittura sopra di 160 milioni e il misero -500.000 euro della Juventus, quindicesima. Di certo non rispecchierà i valori in campo ma questa visione finanziaria d’insieme ci può aiutare nei giudizi.



1) ROMA: saldo -95,53 mln

entrate: 2,22 mln

spese: 97,75 mln

2) MILAN: saldo -69,20 mln

entrate: 3,50 mln

spese: 72,70 mln

3) ATALANTA: saldo -30,60 mln

entrate: 37,40 mln

spese: 68 mln

4) NAPOLI: saldo -19,60 mln

entrate: 0 mln

spese: 19,60 mln

5) SPEZIA: saldo -19 mln

entrate: 0 mln

spese: 19 mln

6) VENEZIA: saldo -17,09 mln

entrate: 0 mln

spese: 17,09 mln

7) VERONA: saldo -12 mln

entrate: 11 mln

spese: 23 mln

8) FIORENTINA: saldo -8,65 mln

entrate: 24,35 mln

spese: 33 mln

9) BOLOGNA: saldo -8,40 mln

entrate: 18,60 mln

spese: 27 mln

10) SAMPDORIA: saldo -8 mln

entrate: 6 mln

spese: 14 mln

11) CAGLIARI: saldo -7,50 mln

entrate: 6 mln

spese: 13,50 mln

12) LAZIO: saldo -5,16 mln

entrate: 7,40 mln

spese: 12,56 mln

13) SASSUOLO: saldo -3 mln

entrate: 24,25 mln

spese: 27,25 mln

14) SALERNITANA: saldo -800mila euro

entrate: 0 mln

spese: 800mila euro

15) JUVENTUS: saldo -500mila euro

entrate: 34 mln

spese: 34,50 mln

16) GENOA: saldo +3,70 mln

entrate: 21 mln

spese: 17,30 mln

17) TORINO: saldo +6,40 mln

entrate: 15,50 mln

spese: 9,10 mln

18) EMPOLI: saldo +19,20 mln

entrate: 21,50 mln

spese: 2,30 mln

19) UDINESE: saldo +53,50 mln

entrate: 61 mln

spese: 7,50 mln

20) INTER: saldo +161,05 mln

entrate: 197,05 mln

spese: 36 mln

Allargando invece lo sguardo a quanto è avvenuto in Europa si può notare come a farla da padrone sono i soliti club della Premier League.

Ben 7 squadre inglesi occupano i primi 10 posti nel ‘Vecchio Continente’ e nella top ten troviamo solo due italiane.

ARSENAL: -134,70 mln (entrate: 30,9 / spese: 165,6) MANCHESTER UTD: -110,9 mln(entrate: 29,1 / spese: 140) ROMA: -95,53 mln (entrate: 2,22 / spese: 97,75) MANCHESTER CITY: -88,7 mln (38,8 / 127,5) PSG: -74 mln (9 / 83) CRYSTAL PALACE: -73.44 mln (0 / spese: 73,44) WEST HAM: -69,8 mln (3 / 72,8) MILAN: -69,2 mln (3,5 / spese: 72,7) LEICESTER: -63,6 mln (4 / 67,6) LEEDS: -58,9 mln (0 / 58,9)

Alla luce di questo e dello sforzo di portare Mourinho a Roma non si può che essere soddisfatti per l’operato dei Friedkin, consapevoli che a gennaio bisognerà mettere nuovamente mano al portafogli, completando finalmente il roster a disposizione dello ‘Special One’. Il quarto posto è lì a portata di mano.