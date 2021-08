Salernitana-Roma, PELLEGRINI: «Cresciamo e miglioriamo, lo scudetto un sogno che speriamo di realizzare»

Queste le dichiarazioni di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, nel postpartita del match con la Salernitana:

PELLEGRINI A DAZN

Stasera si è capito perché sei così importante

Sì, sono contento, abbiamo vinto una partita non semplice dove non era facile trovare il gol. Siamo stati bravi a sbloccarla con il mio gol ad inizio ripresa e tutto è stato più semplice

Hai trovato un modo per sdoppiarti se non triplicarti?

No no, ci pensano i miei compagni che fanno sempre grandi partite. Grande prova di squadra, oggi si è vista. Grande partita non solo mia.

Cosa vi ha detto Mourinho nell’intervallo?

Ci ha detto di continuare così, di dare quell’intensità perché era importante essere veloci per trovare lo spazio giusto. Ci siamo riusciti

E’ da queste partite che passa la lotta per qualcosa di importante?

Assolutamente sì, lo abbiamo visto l’anno scorso. Ma quest’anno c’è qualcosa di diverso. Quello che ci viene trasmesso è pensare partita per partita, ma davvero. Non credo ci sentirete mai parlare di una partita che non sia quella più vicina. Quest’anno è così, continuiamo a migliorare e ad andare avanti per crescere.

I tifosi cantavano ‘vinceremo il tricolore’…

E’ un classico coro della tifoseria della Roma che ci piace tanto. Speriamo di realizzare questo sogno. In questo momento non si può dire niente perché come ho detto pensiamo partita dopo partita. Poi alla fine la nostra posizione ci dirà cosa avremo fatto.