Salernitana-Roma, le PAGELLE: Abraham si sblocca di prepotenza. Pellegrini “principesco”. Veretout è un’ira di Dio

(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle assegnate al termine di Salernitana-Roma, match vinto per 4-0 dai giallorossi in trasferta:

-Salernitana-

Belec 5; Gyomber 5.5, Ayà 5, Jaroszinsky 5.5 (Schiavone s.v.); Kechrida 5.5 (Zortea 5.5), M. Coulibaly 6, Di Tacchio 5.5, Obi 5 (Capezzi 5.5), L. Coulibaly 5 (Simy 6), Ruggeri 5.5; Bonazzoli 5.5 (Kristoffersson s.v.). All. Castori 5.

-Roma-

RUI PATRICIO S.V. – Spettatore non pagante, praticamente mai chiamato in causa da una Salernitana troppo difensiva e arrendevole.

KARSDORP 7 – Puntuale in appoggio alla manovra, poco impegnato difensivamente. Sta tornando in forma perfetta, come dimostrano le miriadi di discese sulla destra. Peccato che in rosa manchi ancora un sostituto all’altezza.

MANCINI 6,5 – Il duello con Bonazzoli non lo impensierisce. Prova da leader difensivo anche se meno impegnato del solito. Bravo a non prendere sciocche ammonizioni.

IBAÑEZ 6,5 – Bonazzoli prova a farlo fuori con un calcio in pieno volto. Ma il brasiliano è d’acciaio, resiste e gioca con l’ormai consueta concentrazione. Buono anche il suo apporto nel giro-palla.

VIÑA 7 – Ordinato e diligente, tatticamente già molto ‘italiano’ per i suoi posizionamenti equilibrati. Dal suo sinistro nasce il pallone giusto che Pellegrini tramuta in rete. Tra qualche settimana sarà al top. (85′ CALAFIORI S.V. – Fa tirare il fiato al compagno sulla sinistra).

CRISTANTE 6,5 – Anche lui autore della solita prova onesta, senza fronzoli ma sempre sul pezzo. Sopperisce alla mancanza di un regista vero gestendo con serenità tutti i palloni e tentando anche la giocata verticale. Per il momento può bastare.

VERETOUT 8 – Momento d’oro. Dopo la convocazione in Nazionale ha cominciato a macinare corsa e gol come lo scorso anno. Oggi altra realizzazione con un inserimento dei suoi, dai tempi perfetti. Suo anche l’assist intelligente per la gemma di Pellegrini. Esaltato. (85′ DIAWARA S.V. – Pochi istanti, forse i suoi ultimi con la Roma).

PEREZ 7 – Una delle versioni più ispirate dell’esperienza romana. Disinvolto e chiamato in causa spesso dai compagni, finalmente pare essere parte del gioco. Suo l’invito per il primo gol italiano di Abraham. (75′ SHOMURODOV 6,5 – Schierato largo a destra, prova a duettare con Abraham e sfiora il quinto gol con un diagonale strozzato).

PELLEGRINI 8,5 – E’ il centro del mondo della Roma mourinhana. L’appoggio totale del suo tecnico lo esalta e il capitano gioca l’ennesimo match di qualità e lucidità assoluta. Dirige, combatte, si muove e colpisce due volte. Prima da rapinatore d’area, poi con un destro a giro capolavoro. Notte da principe.

MKHITARYAN 7 – Pian piano sta ritrovando ritmi e condizione. Fa la differenza con il tocco pregevole che manda in rete Veretout ed è sempre più funzionale alla manovra giocando in posizione accentrata. Calato nel progetto. (71′ EL SHAARAWY 6,5 – Entusiasta più del solito, prova ad illuminare anche nel finale).

ABRAHAM 7,5 – Una serata da ricordare, perché arriva il suo primo gol in maglia giallorossa. Destro secco angolato, stavolta con il palo amico ad aiutare. Il suo match è anche movimento costante, sponde e quella grinta che serviva. In Italia farà la differenza. (84′ MAYORAL S.V. – Mourinho lo sprona e lo fa sentire importante. Pochi sprazzi, ma sarà utile).

ALL. MOURINHO – Oggi l’impegno non era proibitivo ma il test di giocare contro una squadra chiusa è stato ampiamente superato. Il secondo tempo la Roma cambia il ritmo e la chiude in 20’. C’è la netta sensazione che con il piccolo sforzo richiesto sul mercato questa squadra possa davvero dire la sua.