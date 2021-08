Roma-Trabzonspor, le PAGELLE: saracinesca Rui Patricio. Pellegrini uno e trino. Zaniolo torna a gioire

(K.Karimi – A.Papi) – Ecco i voti e le pagelle assegnate ai calciatori di Roma e Trabzonspor al termine dell’incontro odierno, che ha visto i giallorossi vincere per 3-0:

-Roma-

RUI PATRICIO 8 – Tutto quello che fa, tra i pali e fuori, è eccellente. Due interventi esplosivi tengono la Roma avanti, in particolare la prodezza su Vitor Hugo a inizio ripresa. Spavaldo anche con i piedi. Esperienza.

KARSDORP 7 – Crescita a dismisura. Va su e già sulla fascia, non senza qualche affanno sul solito insidioso Nwakaeme. Ma la continuità è tornata di moda sulla destra. Non va in debito d’ossigeno nonostante gli impegni ravvicinati.

MANCINI 7 – Cattivo, sempre e comunque. Non fatica mai in ripiegamento, peccato per il giallo evitabile nel finale. Ma l’indole del centrale è irreversibile.

IBAÑEZ 7,5 – Da quando si allena con Mourinho si nota subito un cambiamento: niente più dribbling avventurosi e fuori luogo, ma palla diretta in tribuna senza rischiare. Non è un caso che abbia azzeccato finora tutte le gare ufficiali giocate.

VIÑA 7 – In costante crescita atletica. Concentrato, sempre lucido, sa cosa fare anche quando dispone di palloni difficili. E quando riesce ad arrivare sul fondo fa intravedere un sinistro educato.

CRISTANTE 7,5 – Intelligenza tattica. Sappiamo che non è il regista richiesto da Mourinho, ma sa sempre dove piazzarsi. Il meglio lo dà quando accompagna l’azione, come nell’occasione del vantaggio scaturito da un suo destro secco e imprendibile. Difficile fare a meno di lui.

VERETOUT 7 – Festeggia galvanizzato la prima convocazione in Nazionale francese. Ruba almeno 4-5 palloni preziosi ed inventa la verticale che manda in gol Zaniolo. Imprescindibile. (79′ VILLAR s.v. – Spiccioli di gara per rimettere benzina).

ZANIOLO 7 – Finalmente il ritorno al gol. Una giocata delle sue, con taglio rapido al centro, protezione della palla e sinistro in buca d’angolo. Il percorso al top della forma è ancora lungo e non semplice, ma passa anche da prove soddisfacenti come quella di oggi. (79′ EL SHAARAWY 7 – Altro che esubero o accantonato. In una decina di minuti trova un guizzo dei suoi per chiudere il match. Servirà come il pane nei vari impegni stagionali).

PELLEGRINI 8 – Gli elogi di Mou sono la spinta che portano il capitano giallorosso ad una prova esaltante. Lucido, preciso, mai banale. Inventa palloni di grande qualità e mette lo zampino su tutte le reti della serata. Manca solo il gol, ma continuando così sarà solo un optional.

MKHITARYAN 6,5 – Parte col freno a mano tirato, sbagliando diversi palloni potenzialmente importanti. Ma è impossibile non elogiarlo per lo spirito di sacrificio. Corre per due, mentalità perfetta. (73′ PEREZ 6 – Ormai uno dei primi cambi di Mourinho. Meno timido e sempre sul pezzo).

ABRAHAM 7 – Non segna ed è persino leggermente più stanco rispetto alla Fiorentina. Ma quando il pallone transita dalle parti di Tammy, succede sempre qualcosa di pericoloso. Il palo gli nega ancora una volta la rete, da applausi quando si sostituisce a Karsdorp per rincorrere gli avversari sulla fascia. (65′ SHOMURODOV 6 – Tanto impegno anche se tocca pochi palloni).

All. MOURINHO – Quello che è riuscito a fare in appena un mese e mezzo è sbalorditivo. Non c’entra nulla il risultato di questa sera ma la mentalità che sta inculcando all’intero club. Tutti sono sul pezzo, ogni dettaglio è reso importante (come l’inno con i giocatori in campo). L’annuncio della firma di Pellegrini a breve è un altro esempio di come sia padrone della situazione. Parla sempre di tempo da prendere ma sotto sotto sa di bruciare le tappe e spera di farlo ancora. Manca solo questo benedetto centrocampista e…

-Trabzonspor-

Cakir 5,5; B. Peres 6 (Asan 5), Edgar Ié 5.5, Vitor Hugo 6, Trondsen 5 (Koybasi 5.5); Bakasetas 6, Siopis 5.5 (Sari 6), Hamsik 6; Gervinho 4.5 (Omur 6.5), Cornelius s.v. (Djaniny 5), Nwakeme 6. All: Avci 5.5