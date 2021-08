Roma-Fiorentina, VERETOUT: “Vittoria sofferta, con i tifosi abbiamo dato di più”

Dopo la vittoria alla prima di campionato contro la Fiorentina per 3-1, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il centrocampista della Roma Jordan Veretout, oggi autore di una doppietta. Le sue dichiarazioni:

VERETOUT A DAZN

Quanto era importante cominciare così?

“Certo, era importante vincere la prima. Il mister ci ha chiesto di vincere. Abbiamo sofferto, la Fiorentina gioca molto bene, ma siamo rimasti compatti. Con la forza dei tifosi di tutto lo stadio abbiamo dato di più nel secondo tempo e segnato 2 gol”.

Avete faticato anche in undici contro 10…

“Dovevamo cambiare atteggiamento e fare meglio nel secondo tempo. Non è tutto perfetto, ma è solo l’inizio. Se rimaniamo compatti ne vinceremo altre. Ora al lavoro per giovedì”.

Com’è il rapporto con Mourinho?

“Molto buono, quando dobbiamo lavorare lavoriamo forte, ma poi scherza con noi. E’ sempre vicino a noi, dobbiamo continuare così. Sentire lo stadio dopo 2 anni è fantastico”.