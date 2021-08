Italia, i convocati di Mancini: torna Zaniolo. Presenti Pellegrini, Cristante e Mancini

Dopo il ritorno al gol c’è anche il ritorno in Nazionale per Nicolò Zaniolo. Il ct Roberto Mancini, infatti, ha diramato la lista dei convocati in vista delle sfide contro Bulgaria, Svizzera e Lituania valide per le qualificazioni ai prossimi mondiali, e figura il classe ’99 giallorosso. Tornano anche Pellegrini e Mancini, che per motivi diversi avevano saltato l’Europeo. Confermato Bryan Cristante.