Calciomercato Roma, il Torino pensa a Diawara: l’ingaggio frena l’operazione

Occhi in casa Roma da parte del Torino, che ha individuato in Amadou Diawara il profilo giusto per rinforzare il proprio centrocampo. Con i giallorossi alla ricerca di un nuovo centrocampista, il guineano potrebbe finire ai margini del progetto e il club granata, così come Newcastle e Wolverhampton, ha mostrato interesse per lui. A frenare l’operazione il costo del cartellino e l’ingaggio del giocatore: la Roma chiede infatti 20 milioni per liberare Diawara, che ha uno stipendio di circa 3 milioni a stagione.

Fonte: La Stampa