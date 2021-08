Calciomercato Roma: Icardi resta il sogno per rimpiazzare Dzeko. Sondaggio per Lacazette, in corsa anche Scamacca

Tra i possibili sostituti di Dzeko – ore calde per il trasferimento dell’attaccante all’Inter – per la Roma, c’è sicuramente Mauro Icardi: i rapporti dei giallorossi con il PSG sono buoni, quelli con Wanda Nara – a cui piacerebbe vivere a Roma – anche. La soluzione sarebbe un prestito biennale e una riduzione dello stipendio da parte dell’argentino.

Tra le alternative, però, spiccano i nomi di Gianluca Scamacca – che non accenderebbe i tifosi – e di Alexandre Lacazette. La Roma avrebbe fatto un sondaggio per l’attaccante francese, ma i rapporti con l’Arsenal, dopo la trattativa finita male per Xhaka, sono ai minimi storici. Senza considerare che l’attaccante, se si muoverà da Londra, lo farà per giocare la Champions.

