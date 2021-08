Calciomercato Roma, per Florenzi al Milan resta il nodo formula. Lunedì nuovo vertice tra i club

La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato in uscita per sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Tra i giocatori che il general manager giallorosso sta cercando di cedere c’è anche Alessandro Florenzi, campione d’Europa che non rientra più nei piani di José Mourinho. Sul terzino c’è l’interesse del Milan, ma sembra esserci distanza con i giallorossi sulle modalità di acquisto del cartellino.

Un nuovo appuntamento tra Milan e Roma per decidere sulla questione Florenzi è fissato per lunedì: a riportare l’indiscrezione è Nicolò Ceccarini.

Milan, lunedì nuovo appuntamento con la Roma per trovare l’accordo per Florenzi — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) August 14, 2021

Stando a quanto riportato dal giornalista Daniele Longo, il calciatore avrebbe scelto da tempo la soluzione Milan e avrebbe già un accordo di massima con il club rossonero. Manca però l’accordo con la Roma, che chiede di cedere il terzino in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. La trattativa prosegue e nuovo incontro potrebbe arrivare quando Tiago Pinto tornerà da Londra.