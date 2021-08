Calciomercato Roma: domani alle 13 lo sbarco a Ciampino, alle 14 visite mediche a Villa Stuart. Per il Chelsea diritto di ricompra a 80 milioni

Tutto fatto per Tammy Abraham alla Roma. L’attaccante inglese ha accettato la destinazione giallorossa, e come scrive su Twitter Fabrizio Romano di Sky già domani sbarcherà nella Capitale per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi. Annuncio atteso nei prossimi giorni: al Chelsea andranno 40 milioni.

Come aggiunge Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport, è previsto alle 13 lo sbarco di Tammy Abraham a Roma.

Gianluca Di Marzio aggiunge invece dettagli sulla trattativa: il Chelsea si è riservato infatti un diritto di ricompra, valido solo dopo 2 stagioni, per la cifra di 80 milioni di euro.

Come aggiunge Filippo Biafora del Il Tempo, alle 13 Tammy Abraham sbarcherà a Ciampino, per poi recarsi alle 14 a Villa Stuart per le visite mediche.

Finisce l'era di #Dzeko e inizia quella di Tammy #Abraham alla #ASRoma. Domani alle 13 a Ciampino, poi alle 14 le visite mediche a Villa Stuart. Dopo l'ottimismo di stamattina il club è andato a dama per il nuovo centravanti#calciomercato #chelsea @tempoweb pic.twitter.com/er3CqIBMak — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 14, 2021