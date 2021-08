Calciomercato Roma: accordo di massima Florenzi-Milan, ai giallorossi circa 6 milioni

È di ieri la notizia di un forte interesse del Milan per Alessandro Florenzi ed oggi emergono nuovi dettagli. Secondo il sito dedicato al calciomercato, il club rossonero sta lavorando per trovare l’intesa con la Roma, mentre ha già raggiunto un accordo di massima con il laterale. Florenzi vuole fortemente il Milan e ha già deciso di cambiare numero di maglia abbandonando il 24.

Il Milan chiede il classe ’91 in prestito con diritto di riscatto, ma i giallorossi spingono per ottenere l’obbligo. E il club di Trigoria dovrebbe incassare circa 6 milioni di euro per la cessione.

Fonte: calciomercato.com

VAI ALLA NEWS ORIGINALE