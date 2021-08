As Roma: AYX nuovo Official Regional Partner del club (COMUNICATO)

Nuovo accordo commerciale per la Roma. Attraverso un comunicato infatti il club giallorosso ha fatto sapere che AYX è il nuovo Official Regional Partner del club in Asia. Ecco quanto si legge:

“AS Roma è lieta di annunciare l’espansione della partnership con AYX a partire dalla stagione 2021-22, AYX, leader nel suo settore, diventerà official regional betting partner dei giallorossi. Entrambe le parti considerano questa partnership un passo importante nelle loro relazioni in fase di sviluppo. Sulla base della straordinaria compatibilità nel posizionamento del marchio e degli obiettivi strategici, AYX e AS Roma, per la prima volta, hanno stipulato un accordo per la partnership esclusiva in Asia.”

“Siamo così felici di dare il benvenuto ad AYX come nostro partner regionale ufficiale in Asia”, ha dichiarato Alexander Scotcher, direttore commerciale del club. “Siamo fiduciosi che noi e AYX possiamo essere una soluzione perfetta; la nostra partnership strategica ci permetterà di co-svilupparci nel mercato asiatico. Questa partnership esclusiva sarà una pietra miliare e un passo in avanti per le nostre strategie”

Anche il Chief Marketing Officer di AYX,Steven Chang, ha sottolineato i vantaggi reciproci della partnership: “Siamo onorati di aver raggiunto un accordo con uno dei club più influenti al mondo, l’AS Roma, per essere il loro partner esclusivo in Asia. La nostra ricerca condivisa del valore del marchio e degli obiettivi di sviluppo sono la base su cui AYX e AS Roma trarranno vantaggio dalla collaborazione. Crediamo sinceramente che i nostri sforzi reciproci faciliteranno la prosperità dell’industria sportiva, una nuova era nello sport e nello spettacolo è all’orizzonte.”

Fonte: asroma.com

VAI AL COMUNICATO