Twitter, Raggi: “Revoca a Tor di Valle, ora possibile un nuovo progetto stadio della Roma” (FOTO)

“Oggi ok Assemblea capitolina a revoca Tor di Valle. Ora possibile nuovo progetto stadio della Roma. Si apre nuovo capitolo per rilancio città”, con questo messaggio su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi annuncia la revoca del pubblico interesse sul progetto Stadio a Tor di Valle. La votazione della delibera è andata in scena oggi in Assemblea Capitolina.

Oggi ok Assemblea capitolina a revoca Tor di Valle. Ora possibile nuovo progetto stadio della Roma. Si apre nuovo capitolo per rilancio città #AvantiConCoRAGGIo pic.twitter.com/axbZasS5Rj — Virginia Raggi (@virginiaraggi) July 21, 2021