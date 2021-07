Spinazzola: intervento al tendine d’Achille riuscito, 6-7 mesi di stop. La Roma: “Prognosi da valutare nelle prossime settimane”

Dopo la rottura del tendine d’Achille della gamba sinistra subita con la maglia dell’Italia nel match di Euro 2020 contro il Belgio, ieri Leonardo Spinazzola è volato in Finlandia, accompagnato dalla moglie Miriam e dal dottor Manara, per operarsi. Gli aggiornamenti sul giallorosso:

16.10 – Arriva anche il comunicato della Roma sulle condizioni di Leonardo Spinazzola: “L’AS Roma comunica che Leonardo Spinazzola è stato sottoposto nella giornata di lunedì a intervento chirurgico di sutura del tendine d’Achille della gamba sinistra, a seguito dell’infortunio riportato il 2 luglio scorso durante Belgio-Italia.

L’intervento, eseguito a Turku dal Prof. Lasse Lempainen, alla presenza del responsabile sanitario del Club Dott. Massimo Manara, è riuscito e la prognosi verrà valutata nelle prossime settimane”.

15.30 – Su Instagram Spinazzola si è mostrato sorridente dopo l’intervento: “Intervento riuscito perfettamente…Ringrazio tutti per essermi stati vicino, siete stati davvero tantissimi! Iniziato il countdown ci vediamo presto!!”, il suo messaggio.

14.30 – È terminata da pochi minuti l’operazione, tecnicamente riuscita, a cui si è sottoposto Spinazzola, secondo le indiscrezioni dell’emittente televisiva.

Su Twitter il giornalista dell’emittente, Angelo Mangiante, stima anche i tempi di recupero intorno ai 6-7 mesi. Inoltre, in caso di approdo in finale di Euro 2020 a Wembley dell’Italia (domani sera è in programma la semifinale contro la Spagna), Spinazzola volerà a Londra per supportare i compagni (e sperare di alzare la coppa).

Leonardo Spinazzola underwent surgery today in Finland (broke his Achilles tendon).

In the event of Italy's final at Wembley, he will fly from Finland to London, hoping to lift the Cup on crutches. 6-7 months off, but he will come back. Stronger than before. #EURO2020 @SkySport pic.twitter.com/VZvB2fk9YD

