SIVIGLIA-ROMA, le formazioni ufficiali: turnover per Mourinho, chance per Mayoral e El Shaarawy

(K.Karimi – A.Papi) – Sesta amichevole estiva per la Roma di José Mourinho, che prosegue con il suo ritiro in Portogallo, nella splendida zona dell’Algarve. Oggi alle ore 18:30 i giallorossi se la vedranno con i rivali del Siviglia presso lo stadio di Faro.

Mou dovrà fare a meno ancora di diversi calciatori per il test-match odierno. L’ultimo degli assenti è Villar, fuori 20 giorni per una distorsione. Ancora out Veretout acciaccato, Cristante e Florenzi in riposo post-Europeo ed i neo acquisti Vina e Shomurodov che raggiungeranno il ritiro solo in settimana.

Le formazioni ufficiali:

SIVIGLIA (4-3-3): Dmitrovic; J. Navas, Gudelj, Rekik, Jose Angel; Fernando, O. Rodriguez, Rakitic; Suso, En-Neysiri, Ocampos. All: Lopetegui

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Bove, Darboe; Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy; Mayoral. All: Mourinho