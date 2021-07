Serie A, sorteggiato il calendario: la Roma debutta all’Olimpico con la Fiorentina, derby alla 6a giornata

Attesa finita: oggi sarà svelato il calendario della Serie A 2021/22, il sorteggio sarà trasmesso in diretta su Dazn e sugli account social ufficiali e il canale Youtube della Lega Serie A. Si parte il 22 agosto, mentre l’ultima giornata è in programma il 22 maggio. Sono previsti cinque turni infrasettimanali, cinque soste per gli impegni delle Nazionali e la pausa natalizia tra il 26 dicembre e il 2 gennaio.

Al via con una novità principale: per la prima volta il calendario presenterà le partite del girone di ritorno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una giornata, rispetto all’andata. Tra i criteri per la compilazione del calendario i vincoli previsti sono: non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone; una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri; l’alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di società Cesena-Spezia, Empoli-Fiorentina, Genoa-Sampdoria, Inter-Milan, Juventus-Torino, Lazio-Roma, Napoli-Salernitana, Spal-Venezia.

Inoltre, nei quattro turni infrasettimanali feriali (5ª, 10ª, 15ª e 19ª giornata di andata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano

19.45 – Di seguito il calendario completo delle partite in Serie A della Roma per la prossima stagione:

1a giornata (22 agosto): ROMA-Fiorentina

2a giornata (29 agosto): Salernitana-ROMA

3a giornata (12 settembre): ROMA-Sassuolo

4a giornata (19 settembre): Verona-ROMA

5a giornata (22 settembre): ROMA-Udinese

6a giornata (26 settembre): Lazio-ROMA

7a giornata (3 ottobre): ROMA-Empoli

8a giornata (17 ottobre): Juventus-ROMA

9a giornata (24 ottobre): ROMA-Napoli

12a giornata (7 novembre): Venezia-ROMA

13a giornata (21 novembre): Genoa-ROMA

14a giornata (28 novembre): ROMA-Torino

15a giornata (1 dicembre): Bologna-ROMA

16a giornata (5 dicembre): ROMA-Inter

17a giornata (12 dicembre): ROMA-Spezia

18a giornata (19 dicembre): Atalanta-ROMA

19a giornata (22 dicembre): ROMA-Sampdoria

20a giornata (6 gennaio): Milan-ROMA

21a giornata (9 gennaio): ROMA-Juventus

22a giornata (16 gennaio): ROMA-Cagliari

23a giornata (23 gennaio): Empoli-ROMA

24a giornata (6 febbraio): ROMA-Genoa

25a giornata (13 febbraio): Sassuolo-ROMA

26a giornata (20 febbraio): ROMA-Verona

27a giornata (27 febbraio): Spezia-ROMA

28a giornata (6 marzo): ROMA-Atalanta

29a giornata (13 marzo): Udinese-ROMA

30a giornata (20 marzo): ROMA-Lazio

31a giornata (3 aprile): Sampdoria-ROMA

32a giornata (10 aprile): ROMA-Salernitana

33a giornata (16 aprile): Napoli-ROMA

34a giornata (24 aprile): Inter-ROMA

35a giornata (1 maggio): ROMA-Bologna

36a giornata (8 maggio): Fiorentina-ROMA

37a giornata (15 maggio): ROMA-Venezia

38a giornata (22 maggio): Torino-ROMA

19.43 – Parola a Francesco Calvo, Chief Operating Officer della Roma: “A Roma dall’annuncio di Mourinho c’è grandissimo entusiasmo, anche all’interno della società. Il tecnico permetterà alla Roma di alzare l’asticella. Si dice che il diavolo sta nei dettagli, e su questo Mourinho è molto attento. Per questo c’è ottimismo“.