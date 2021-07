Rui Patricio: il portiere è sbarcato, terminate le visite a Villa Stuart, ora è a Trigoria. Ai Wolves 11.5 milioni più bonus pagabili dal 2022

Rui Patricio è il primo acquisto della Roma: il portiere portoghese è sbarcato a Fiumicino intorno alle 11.30, poi tappa a Villa Stuart per le visite mediche di rito prima di firmare il contratto triennale che lo vestirà definitivamente di giallorosso. L’estremo difensore si aggregherà più avanti al gruppo avendo partecipato agli ultimi Europei.

LIVE

14.30 – Il portoghese è arrivato presso la clinica di Villa Stuart per svolgere le visite mediche.

11.30 – Rui Patricio è sbarcato a Fiumicino. Pantalone scuro e camicia bianca, l’estremo difensore si è fermato per le foto di rito prima di salire a bordo della vettura predisposta dalla Roma.

9.35 – Informazioni lievemente discordanti sull’orario dello sbarco di Rui Patricio: secondo quanto riferisce Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport l’atterraggio del portiere portoghese sarebbe previsto per le 11.15.

#RuiPatricio in flying to Rome. He will land at 11.15 am. Scheduled medicals with #ASRoma in the next hours. Then he will sign the contract. #transfers https://t.co/YoFuUbrIJg

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 13, 2021