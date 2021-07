Roma, svelata la nuova maglia: DigitalBits main sponsor. PELLEGRINI: “Impazienti di indossarla” – FOTO

Dopo le indiscrezioni circolate in mattinata, ora è ufficiale: la Roma, tramite un video sui social e un comunicato ufficiale, svela la prima maglia griffata New Balance che i giallorossi indosseranno nella stagione 2021/22. Il club anticipa anche il nuovo main sponsor, presente sul kit home per la prossima stagione: DigitalBits, network di blockchain che controlla la criptovaluta XBD.

L’annuncio del club giallorosso:

Un’interpretazione senza tempo del look AS Roma per la prima maglia firmata New Balance.

La stagione 2021-22 vedrà il debutto della collaborazione tra il Club e New Balance, brand leader mondiale nello sport. Per l’occasione, la nuova divisa home si presenta in ricche tonalità di giallo e rosso, sinonimo di AS Roma e della città di Roma. La parte frontale della maglia è arricchita da pin-stripe tono su tono.

Il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini, ha dichiarato: “È sempre emozionante quando viene svelato un nuovo kit, soprattutto in questa stagione. Il nuovo design è stato apprezzato dalla squadra dal momento in cui l’abbiamo visto e siamo tutti impazienti di indossarlo”.

Lo scollo a V è rosso, mentre i bordi delle maniche sono gialli. Internamente è posizionata un’etichetta sulla quale è presente la scritta “La Lupa”.

La divisa è completata da pantaloncini in tono con la maglia e da calzettoni rossi decorati da una fascia orizzontale bianca e gialla. Il kit del portiere si presenta in un classico nero con una grafica grigia.

Il direttore generale di New Balance Football, Kenny McCallum ha detto: “New Balance ha voluto rispettare pienamente la tradizione dell’AS Roma con una silhouette classica e unica. L’abbinamento dei colori del Club è uno dei più iconici del calcio mondiale e il design ad hoc di quest’anno mira a celebrarlo”.

New Balance ha applicato una tecnologia di progettazione all’avanguardia in tutte le maglie 2021-22 per garantire prestazioni superiori.Sviluppato utilizzando l’innovativa tecnologia NB Dry, per aiutare a mantenere i giocatori freschi e asciutti dal primo al fischio finale.

A partire da domani sarà possibile pre-ordinare il nuovo kit presso gli AS Roma Store e on line su store.Asroma.com

Dal 23 luglio, giorno dell’inizio della vendita libera, le maglie saranno disponibili per il ritiro e per la spedizione.

Inoltre, acquistando la nuova maglia presso gli store ufficiali del Club e online sarà possibile accedere a una sezione riservata di asroma.com con contenuti esclusivi dedicati alla storia delle divise giallorosse.

Fonte: asroma.com

Dopo la nota della Roma, arriva il comunicato anche di New Balance:

New Balance ha rivelato l’Home Kit dell’AS Roma per la stagione 21/22. La collaborazione di debutto tra il brand New Balance e il colosso italiano introduce un’interpretazione senza tempo del look distintivo del club.

I famosi colori dei Giallorossi sono presentati in ricche sfumature di giallo e rosso sinonimo dell’AS Roma e della città di Roma. Un sottile motivo a righe tono su tono è visibile sulla parte anteriore della maglia, accompagnata da pantaloncini abbinati.

L’esclusiva maglia presenta un colletto con scollo a V e dettagli nastrati in giallo sulle maniche. È stata aggiunta anche un’etichetta esterna con la scritta La Lupa, riferimento all’iconica figura femminile del lupo e soprannome storico della squadra capitolina.

I tradizionali calzini rossi dell’AS Roma sono stati completati con cerchi colorati per abbinarsi al design della divisa di casa.

Il kit da portiere sarà nel classico colore nero con una grafica maculata grigia.

New Balance ha utilizzato una tecnologia di design all’avanguardia su tutte le maglie 21/22 per garantire prestazioni superiori. Sviluppate utilizzando l’innovativa tecnologia NB Dry, per aiutare a mantenere i giocatori freschi e asciutti dal primo all’ultimo fischio. La release è parte della campagna “Only Roma” di New Balance per la prossima stagione, come riconoscimento verso della Roma come stile di vita.

Il primo New Balance & AS Roma Home Kit è disponibile per il preordine dal 14 luglio negli store AS Roma e sul sito store.asroma.com. Sarà in vendita da fine luglio su www.newbalance.it/football, negli store New Balance in tutto il mondo e presso rivenditori selezionati.

