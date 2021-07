ROMA-DEBRECEN, le formazioni ufficiali: debutta Rui Patricio

(K.Karimi – A.Papi) – Ancora un test-match per la Roma. José Mourinho porta i suoi a Frosinone, per l’amichevole contro gli ungheresi del Debrecen. La squadra magiara è neo-promossa nella prima divisione.

Mou schiera la sua Roma con l’ormai consueto 4-2-3-1 mettendo in campo numerosi giovani dall’inizio. Debutto per Rui Patricio tra i pali, spazio in difesa per elementi come Reynolds e Tripi. Tandem Darboe-Bove in mediana e conferma per Zalewski sulla trequarti. Molti big partono invece dalla panchina.

La formazione della Roma:

(4-2-3-1) Rui Patricio; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Tripi; Bove, Darboe; Perez, Pellegrini, Zalewski; Mayoral.