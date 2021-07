Calciomercato Roma: risolti i dubbi di Pau Lopez. Fatta per lui e Under al Marsiglia

Dopo due stagioni in giallorosso, Pau Lopezè destinato a trasferirsi in Francia. Roma e Marsiglia, come fa sapere su Twitter il giornalista di calciomercato.com Daniele Longo, avrebbero raggiunto un accordo per il passaggio dello spagnolo in prestito oneroso sui 500mila euro con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze, fissato a 13 milioni di euro.

Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, starebbe definendo l’intesa con l’agente del portiere. Con il club francese si tratta anche Cengiz Ünder.

Olympique Marseille have completed both signings of Cengiz Ünder and Pau López on loan with buy option from AS Roma. Announcements expected next week. 🔵 #OM

Mattéo Guendouzi hopes for OM move in the next days. William Saliba set to join on loan as @David_Ornstein reported.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2021