Ufficiale, Costanzo responsabile delle strategie di comunicazione della Roma: “Prima cosa da fare è stringere i rapporti tra Mourinho e la città”

Maurizio Costanzo è il responsabile per le strategie di comunicazione della Roma, indiscrezione già trapelata in mattinata. È quanto fa sapere lo stesso giornalista con una breve nota: «Ho firmato un accordo con l’AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione – scrive Costanzo -. Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione».

«Sarò il responsabile strategie comunicazione della As Roma, e il nuovo slogan che lancerò è ‘Mejo ‘a Romà». Ad annunciarlo all’agenzia di stampa è Maurizio Costanzo. Molte le idee su come impostare la strategia comunicativa, di cui Costanzo concede qualche anticipazione. «La prima cosa che farò è stringere bene i rapporti tra Mourinho e la città», rivela il giornalista. «Io voglio lavorare molto sui tifosi: mi piacerebbe ad esempio trovare il tifoso più antico, più anziano della Roma. Io sono romano,… ‘mejo ‘a Roma», conclude.

Fonte: Adnkronos