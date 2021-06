Pellegrini, la telefonata di Mou e il rinnovo in arrivo: «La Roma è casa tua»

Visto che a centrocampo (e non solo) si fanno tanti nomi per la Roma del futuro, la domanda è chiara: che cosa ne sarà di Lorenzo Pellegrini? Giunte ieri le secche smentite da Trigoria per Van de Beek e Quaison, si tiene in stand-by anche l’ipotesi di un ritorno di Szczesny in porta. Resiste, inoltre, la suggestione di Nandez del Cagliari. Dall’Austria rimbalza l’interesse per l’attaccante Daka del Salisburgo e Lloris del Tottenham.

Tornando a Pellegrini, il centrocampista sa da tempo dell’interesse della Roma di puntare su di lui per il futuro. La soluzione sembra essere stata trovata: a fine Europeo firmerà un contratto fino al 2024 senza clausola rescissoria e con un congruo aumento d’ingaggio, che lo porterà a essere fra i top della rosa giallorossa. Non è un caso che fra le prime telefonate fatte da José Mourinho ai suoi nuovi giocatori ci sia stata quella al capitano. Chiamata assai gradita, visto la stima e la fiducia dimostratagli dal nuovo allenatore. L’obiettivo, quindi, è quello di far firmare il nuovo accordo prima dell’inizio della nuova stagione, così da sgomberare il campo da qualsiasi tentazione.

Fonte: Gasport