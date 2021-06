Mourinho, previsto per il 2 luglio l’arrivo del portoghese a Roma

Dal clamoroso annuncio dello scorso 4 maggio si inseguono voci sulla data di arrivo di Josè Mourinho a Roma. I Friedkin gli hanno affidato a sorpresa la panchina giallorossa per tornare al successo e ora vogliono fare le cose in grande anche per la sua presentazione. Lo “Special One” al momento attuale sarebbe ancora a Londra e arriverà direttamente a Roma in questa settimana. In base alle possibili eccezioni per i lavoratori di alcuni settori, Mourinho potrà evitare la quarantena, esibendo il “green pass” da vaccinato e sottoponendosi ad un doppio tampone, in partenza e all’arrivo. Il giorno dello sbarco a Roma sarebbe fissato per il 2 luglio, 4 giorni prima del via del ritiro il 6 a Trigoria. Ancora massimo riserbo su quella che sarà la location della sua prima conferenza stampa di presentazione. Di certo si dice che sarà un grande evento mediatico a cui potranno in qualche modo partecipare anche i tifosi, probabilmente con dei maxi schermi. Non è escluso al momento che l’appuntamento possa slittare anche dopo l’inizio del ritiro, magari in concomitanza della prima amichevole all’Olimpico. Per ora rimangono comunque tutte indiscrezioni.