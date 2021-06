EURO 2021, l’Italia parte forte: 3-0 alla Turchia | Le pagelle dei romanisti in campo

Grande partenza dell’Italia nella fase finale di EURO 2021. Il torneo continentale itinerante ha aperto i battenti questa sera, con il match tra gli azzurri e la Turchia. Gara disputatasi allo stadio Olimpico di Roma, uno dei teatri scelti per questo campionato europeo.

Il primo match del Gruppo A si è concluso per 3-0 in favore dell’Italia. Accade tutto nel secondo tempo: una autorete di Demiral apre le marcature, a cui segue la rete di rapina di Ciro Immobile ed il tris di Lorenzo Insigne. Una prestazione autorevole della nostra Nazionale, sempre in controllo della gara e mai in affanno. Donnarumma è risultato praticamente inoperoso.

Diversi i calciatori di proprietà Roma in campo: Spinazzola ha giocato per tutti i 90′, mentre solo un tempo per Florenzi e Ünder. Un quarto d’ora abbondante anche per Cristante, subentrato nel finale a Locatelli. La nostra redazione ha assegnato così i voti ai giallorossi che hanno preso parte alla sfida.

Le pagelle dei giallorossi: Spinazzola inesauribile, non male Under

ITALIA

Spinazzola voto 7,5 – Ha ritrovato la gamba e si è imposto senza alcun problema sulla corsia di competenza. Un martello in fase offensiva, anche se a tratti gli manca la lucidità per concludere. Mette lo zampino nell’azione del 2-0 azzurro. Inesauribile.

Florenzi voto 6 – L’Italia domina già nel primo tempo, ma è meno efficace in fase di spinta sulla corsia destra. L’ormai ex terzino del PSG appare timido nel sovrapporsi e non va quasi mai al cross. Mancini lo toglie dal campo sia per un piccolo fastidio muscolare, sia per aggiungere con Di Lorenzo più progressione e fisicità.

Cristante (dal 74′) voto 6 – Si piazza da mezzala sinistra, con il risultato già acquisito. Brillante nel giro palla e agevolato da una Turchia ormai sfilacciata. Dopo i forfait di Sensi e Pellegrini potrà guadagnarsi più spazio del previsto in questa competizione.

TURCHIA

Ünder voto 6 – Ha il merito di entrare subito in partita e di mostrare buona vena offensiva. Non ci voleva molto ad apparire migliore del resto dei compagni, atrofizzati dalla manovra italiana per tutto il match. Un paio di guizzi e un sinistro insidioso che lo salvano dalla debacle generale.