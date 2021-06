EURO 2020, Italia già agli ottavi: 3-0 alla Svizzera | Le pagelle dei romanisti (e Xhaka)

Un’Italia scintillante quella che sta disputando la fase a gironi di EURO 2020. La competizione europea vede gli azzurri di Roberto Mancini già qualificati agli ottavi di finale, grazie al secondo 3-0 consecutivo. Vittima di turno la Svizzera, letteralmente annichilita stasera allo stadio Olimpico di Roma.

Grande protagonista della partita Manuel Locatelli. Il mediano del Sassuolo realizza addirittura una doppietta che piega le resistenze elvetiche: nel primo tempo comincia e conclude l’azione dell’1-0 su assist di Berardi, nella ripresa raddoppia con un sinistro angolatissimo dal limite. Il terzo gol è di Ciro Immobile, che fulmina un colpevole Sommer nel finale.

La nostra redazione ha voluto assegnare nuovamente voti e pagelle ai calciatori in orbita Roma, scesi in campo questa sera all’Olimpico:

–ITALIA-

Spinazzola voto 6,5 – Meno incisivo e devastante della gara con la Turchia, il terzino giallorosso quando si accende fa vedere i fantasmi al malcapitato Mbabu. Ottimo l’asse con Insigne e va anche a sfiorare il gol personale nel fianle di primo tempo. Più contenuta e difensiva la sua prova nel secondo tempo.

Cristante s.v. – Entra negli attimi finali facendo rifiatare Barella. In qualche modo si mette in mostra nell’azione del 3-0, provando una verticalizzazione intercettata verso Di Lorenzo. Troppo poco per incidere, potrebbe avere più spazio contro il Galles.

-SVIZZERA-

Xhaka voto 6 – Non è ancora un calciatore della Roma, ma visti i rumors tangibili proviamo a considerarlo molto vicino alla maglia giallorossa. Il capitano svizzero è uno dei pochi ad uscire a testa alta dalla debacle dei suoi. Non strappa l’occhio alla platea, ma è sempre puntuale in fase di interdizione e preciso nello smistare il pallone. Da solo (accanto a lui un Freuler inguardabile) non può coprire le falle di una Svizzera troppo lunga e disattenta. Non sarà il miglior Kanté, ma uno come lui alla Roma farebbe comodo dopo anni di flop in mezzo al campo.