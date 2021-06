Lorenzo Pellegrini sembra destinato a restare a Roma. Il capitano giallorosso, col contratto in scadenza nel 2022, è corteggiato da grandi club, ma il suo futuro è ancora in giallorosso. Come scrive Nicolò Schira su Twitter, infatti, la Roma sta lavorando al suo rinnovo: pronto un contratto fino al 2025 a 3 milioni netti a stagione.

#ASRoma are in talks to extend the contract of the captain Lorenzo #Pellegrini until 2025 (€3M net/year). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 16, 2021