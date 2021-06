Non solo mercato in entrata e in uscita, Tiago Pinto si occuperà anche dei rinnovi di contratto di Pellegrini, Mancini e Cristante, tra gli argomenti trattati nella rassegna stampa odierna. Come aggiunge il sito sportivo rispetto alle indiscrezioni già circolate sarebbe in programma nell’agenda del General Manager giallorosso un incontro per il rinnovo di Mancini e Cristante, entrambi con il contratto in scadenza nel 2024 e assistiti dall’agente Riso.

