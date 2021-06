Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Xhaka ad un passo dai giallorossi

La Roma continua a muoversi sul mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi di Tiago Pinto, espressamente richiesto dal tecnico José Mourinho, è Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal che il portoghese ha sempre stimato in Premier League. Come riportato su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, il club giallorosso avrebbe provato a ottenere il suo cartellino con un’offerta di 14 milioni più 3 di bonus, ma i Gunners non sembrano intenzionati a scendere sotto i 23/25 milioni. In caso di accordo tra i club per il giocatore sarebbe pronto un contratto di quattro anni.

Nuove indiscrezioni sul futuro di Granit Xhaka provengono dall’Inghilterra: secondo il giornalista Chris Wheatley che si occupa delle vicende dell’Arsenal, il centrocampista svizzero sarebbe ad un passo dal firmare con la Roma.

Granit Xhaka is edging closer to signing for Roma. 🔴 #AFC — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) June 7, 2021