Calciomercato Roma, dalla Francia: Donnarumma via in prestito dal PSG. Giallorossi in pole

Sembra imminente il passaggio di Gianluigi Donnarumma al PSG, ma il suo futuro potrebbe essere comunque lontano da Parigi. Come scrive il sito del quotidiano francese, infatti, nonostante l’arrivo del classe ’99, sarà ancora Keilor Navas a fare il titolare. Il club francese dovrà inoltre gestire molti ritorni, soprattutto tra i pali, come quelli di Areola e Innocent. E Donnarumma, che non vorrebbe passare un anno in panchina, potrebbe già partire in prestito. In quest’ottica sarebbe in pole la Roma, sempre alla ricerca di un portiere titolare.

Fonte: lequipe.fr

