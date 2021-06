Passi avanti nella trattativa tra il Benfica e Steven Nzonzi: come riporta la versione online il quotidiano portoghese il club di Lisbona avrebbe offerto al centrocampista francese un biennale, con dei bonus alla firma che andrebbero a compensare il consistente ingaggio – 4.5 milioni di euro – del classe ’88. Come anticipato la scorsa settimana le parti si sono incontrate per definire il futuro del giocatore, che ha ricevuto il via libera dalla Roma per cercare una destinazione.

Fonte: A Bola

